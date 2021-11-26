Губернатор Ямала прошёл ревакцинацию от COVID-19

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
Губернатор Ямала прошёл ревакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

«Повторную прививку в окружной поликлинике сделал губернатор округа», — сказано в сообщении.

По словам Артюхова, с момента его первой вакцинации прошло шесть месяцев.

Отмечается, что в регионе расширились возможности для вакцинации. Так, жители Пуровского района теперь могут сделать прививку в любое время суток.

«Круглосуточная вакцинация хорошо зарекомендовала себя в Тарко-Сале, поэтому было принято решение адаптировать режим работы в прививочных пунктах и в филиалах больницы», — сказал главврач Тарко-Салинской больницы Евгений Евсеев.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

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