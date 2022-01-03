Власти Самарской области рассказали о последствиях пандемии

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о последствиях пандемии.
Власти Самарской области рассказали о последствиях пандемии
  • ©Morsa Images
  • Gettyimages.ru

«Эпидемия новой коронавирусной инфекции действительно стала катализатором многих процессов, которые уже шли в здравоохранении. Например, цифровизация отрасли. Когда мы входили в пандемию, шёл первый год действия национального проекта, который подразумевает развитие этого направления. Но COVID-19 заставил ещё ускориться», — цитирует министра sova.info.

Как отметил Бенян, в настоящее время используется единая медицинская информационно-аналитическая система, где одним из первых модулей стал учёт коечного фонда.

«Очень важной темой стало создание координационных центров. Прежде все больницы работали по звонку между начмедами, вручную решали эти вопросы. В пандемию стало очевидно, что управление здравоохранением требует координации по разным профилям и модулям», — заявил министр.

По его словам, есть отдельный региональный центр помощи амбулаторным пациентам.

Бенян также напомнил об активном развитии телемедицины. Если за 2020 год в регионе провели около 900 дистанционных консультаций, то в 2021-м уже 40 тыс.

«Обновление материально-технической базы учреждений тоже пошло более интенсивно. Удалось в короткие сроки решить многие серьёзные вопросы. Например, обновили весь парк реанимационного оборудования. Сюда входят, например, аппараты искусственной вентиляции лёгких различного класса, мониторы слежения. Были созданы палаты интенсивной терапии во всех учреждениях», — добавил министр.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить