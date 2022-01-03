Власти Самарской области рассказали о последствиях пандемии

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о последствиях пандемии.

«Эпидемия новой коронавирусной инфекции действительно стала катализатором многих процессов, которые уже шли в здравоохранении. Например, цифровизация отрасли. Когда мы входили в пандемию, шёл первый год действия национального проекта, который подразумевает развитие этого направления. Но COVID-19 заставил ещё ускориться», — цитирует министра sova.info.

Как отметил Бенян, в настоящее время используется единая медицинская информационно-аналитическая система, где одним из первых модулей стал учёт коечного фонда.

«Очень важной темой стало создание координационных центров. Прежде все больницы работали по звонку между начмедами, вручную решали эти вопросы. В пандемию стало очевидно, что управление здравоохранением требует координации по разным профилям и модулям», — заявил министр.

По его словам, есть отдельный региональный центр помощи амбулаторным пациентам.

Бенян также напомнил об активном развитии телемедицины. Если за 2020 год в регионе провели около 900 дистанционных консультаций, то в 2021-м уже 40 тыс.

«Обновление материально-технической базы учреждений тоже пошло более интенсивно. Удалось в короткие сроки решить многие серьёзные вопросы. Например, обновили весь парк реанимационного оборудования. Сюда входят, например, аппараты искусственной вентиляции лёгких различного класса, мониторы слежения. Были созданы палаты интенсивной терапии во всех учреждениях», — добавил министр.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».