Президент РАН Сергеев рассказал о сезонности пандемии коронавируса
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«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдёт в режим эпидемии гриппа, его сезонности», — цитирует Сергеева ТАСС.
По течению пандемии он сравнил коронавирус с эпидемией гонконгского гриппа в 60-е годы XX века.
«Если будут хорошие, надёжные протоколы по применению лекарств, то мы войдём в режим восприятия этого недуга как гриппа», — заключил Сергеев.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Ранее Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.
В документе также прописана вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.