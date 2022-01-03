Президент РАН Сергеев рассказал о сезонности пандемии коронавируса

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдёт в режим сезонных эпидемий гриппа.
Президент РАН Сергеев рассказал о сезонности пандемии коронавируса
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«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдёт в режим эпидемии гриппа, его сезонности», — цитирует Сергеева ТАСС.

По течению пандемии он сравнил коронавирус с эпидемией гонконгского гриппа в 60-е годы XX века.

«Если будут хорошие, надёжные протоколы по применению лекарств, то мы войдём в режим восприятия этого недуга как гриппа», — заключил Сергеев.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило  национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

В документе также прописана вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.

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