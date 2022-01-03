В 2022 году в Сухопутные войска поступит более 400 единиц бронетанковой техники

В Сухопутные войска Вооружённых сил России в 2022 году передадут более 400 единиц бронетанковой техники. Об этом сообщает Минобороны.

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«В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что военнослужащим передадут современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортёры БТР-82А. Ранее подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России завершили учения в Крыму и Краснодарском крае.