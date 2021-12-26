Подразделения ВДВ завершили учения в Крыму и Краснодарском крае
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«Всего в проведении оперативного сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск было задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны России.
В частности, войска отработали ведение огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта и подразделений противовоздушной обороны.
Ранее в Минобороны рассказали о ходе учений подразделений ВДВ в Крыму.