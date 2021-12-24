В Минобороны рассказали о ходе учений подразделений ВДВ в Крыму
«В Крыму на полигоне «Опук» в рамках практической части оперативного сбора... прошли батальонные тактические учения с десантно-штурмовым батальоном и средствами усиления», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что в ходе манёвров десантники поражали условные цели, обозначающие БПЛА вероятного противника.
Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.