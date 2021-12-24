В Минобороны рассказали о ходе учений подразделений ВДВ в Крыму

Батальонные тактические учения подразделений ВДВ состоялись на полигоне «Опук» в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«В Крыму на полигоне «Опук» в рамках практической части оперативного сбора... прошли батальонные тактические учения с десантно-штурмовым батальоном и средствами усиления», — приводит Интерфакс сообщение. Отмечается, что в ходе манёвров десантники поражали условные цели, обозначающие БПЛА вероятного противника. Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по дозаправке боевых машин в воздухе.