В результате пожара в жилом доме в Саратовской области погибли два человека

В результате пожара в частном доме в Вольском районе Саратовской области погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«Следственным отделом по городу Вольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 72-летнего мужчины и 65-летней женщины», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Следствие назначило судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели людей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске в результате пожара в жилом доме погибли два человека.