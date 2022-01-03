В результате пожара в жилом доме в Саратовской области погибли два человека

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В результате пожара в частном доме в Вольском районе Саратовской области погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
В результате пожара в жилом доме в Саратовской области погибли два человека
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Вольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 72-летнего мужчины и 65-летней женщины», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Следствие назначило судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели людей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

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