В результате пожара в жилом доме в Саратовской области погибли два человека
- РИА Новости
«Следственным отделом по городу Вольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 72-летнего мужчины и 65-летней женщины», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Следствие назначило судебно-медицинское исследование для установления точной причины гибели людей.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске в результате пожара в жилом доме погибли два человека.