В результате пожара в жилом доме в Благовещенске погибли два человека

В пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщили о возгорании в жилом доме в Благовещенске, где погибли два человека.

«Обнаружены двое пострадавших... Оба позже скончались», — говорится в сообщении.

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме по ул. 50 лет Октября. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание за полчаса.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тела двоих взрослых и двоих детей были обнаружены на месте пожара в частном доме в Шимановске Амурской области, возбуждено уголовное дело.