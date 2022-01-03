В результате пожара в жилом доме в Благовещенске погибли два человека
«Обнаружены двое пострадавших... Оба позже скончались», — говорится в сообщении.
Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме по ул. 50 лет Октября. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание за полчаса.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что тела двоих взрослых и двоих детей были обнаружены на месте пожара в частном доме в Шимановске Амурской области, возбуждено уголовное дело.