Четыре человека погибли в результате пожара в Амурской области

Тела двоих взрослых и двоих детей обнаружены на месте пожара в частном доме в Шимановске Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«15 декабря при тушении возгорания в частном деревянном доме по улице Калинина в городе Шимановске обнаружены тела четырёх человек, включая двух детей: годовалого мальчика и одиннадцатилетней девочки», — говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее в селе Александровка Саратовской области произошёл , в результате которого погибли двое детей.