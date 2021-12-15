Четыре человека погибли в результате пожара в Амурской области

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Тела двоих взрослых и двоих детей обнаружены на месте пожара в частном доме в Шимановске Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Четыре человека погибли в результате пожара в Амурской области
  • РИА Новости

«15 декабря при тушении возгорания в частном деревянном доме по улице Калинина в городе Шимановске обнаружены тела четырёх человек, включая двух детей: годовалого мальчика и одиннадцатилетней девочки», — говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее в селе Александровка Саратовской области произошёл , в результате которого погибли двое детей. 

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