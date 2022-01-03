Академик РАН Бокерия рекомендовал переболевшим коронавирусом читать вслух

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия рекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут в час для восстановления дыхательной мускулатуры.

«Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», — рассказал Бокерия в беседе с РИА Новости.

По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», — заключил Бокерия.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России в январе.