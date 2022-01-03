Академик РАН Бокерия рекомендовал переболевшим коронавирусом читать вслух

Короткая ссылка
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия рекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут в час для восстановления дыхательной мускулатуры.

«Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», — рассказал Бокерия в беседе с РИА Новости.

По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», — заключил Бокерия.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил о возможном росте заболеваемости  COVID-19 в России в январе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить