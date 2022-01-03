Опрос: более 70% россиян хотят сменить место работы в 2022 году

Около 71% жителей России планируют сменить работу в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«71% опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году», — говорится в тексте исследования.

76% из них ожидают роста заработной платы при смене места работы.

Более половины респондентов (58%) ответили, что надеются встретить адекватный коллектив и руководство, 48% хотят добиться баланса между работой и отдыхом.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил увеличить отпуска россиян за счёт отмены новогодних праздников и присоединения этих дней к отпускам.