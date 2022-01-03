Опрос: более 70% россиян хотят сменить место работы в 2022 году

Короткая ссылка
Около 71% жителей России планируют сменить работу в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«71% опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году», — говорится в тексте исследования.

76% из них ожидают роста заработной платы при смене места работы.

Более половины респондентов (58%) ответили, что надеются встретить адекватный коллектив и руководство, 48% хотят добиться баланса между работой и отдыхом.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил увеличить отпуска россиян за счёт отмены новогодних праздников и присоединения этих дней к отпускам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить