Опрос: более 70% россиян хотят сменить место работы в 2022 году
«71% опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году», — говорится в тексте исследования.
76% из них ожидают роста заработной платы при смене места работы.
Более половины респондентов (58%) ответили, что надеются встретить адекватный коллектив и руководство, 48% хотят добиться баланса между работой и отдыхом.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил увеличить отпуска россиян за счёт отмены новогодних праздников и присоединения этих дней к отпускам.