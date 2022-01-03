В МВД России рассказали о возможных причинах аннулирования паспорта

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Начальник управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Дмитрий Сергиенко объяснил, в каких ситуациях паспорт становится недействительным.

По его словам, документ об удостоверении личности могут признать недействительным при нарушении элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, которые нарушают целостность бланка.

«К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок», — заявил Сергиенко в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, паспорт становится недействительным в случае износа, в случаях, когда невозможно однозначно визуально определить содержание указанных в документе сведений.

Ранее стало известно, что МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Подробнее — в материале RT.

В ноябре первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. 

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