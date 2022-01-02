Трасса в Рязанской области в момент ДТП с автобусом не была скользкой
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- РИА Новости
«На момент ДТП проезжая часть влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть нескользкая», — приводит ТАСС заявление.
В компании отметили, что участок обработали противогололёдным составом за полчаса до ДТП.
Ранее стало известно, что количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22.
В МВД сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек.