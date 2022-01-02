Трасса в Рязанской области в момент ДТП с автобусом не была скользкой

Трасса в Рязанской области, на которой произошло ДТП с автобусом, в момент аварии не была скользкой. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

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РИА Новости

«На момент ДТП проезжая часть влажная, снег, дорожное покрытие без дефектов, проезжая часть нескользкая», — приводит ТАСС заявление. В компании отметили, что участок обработали противогололёдным составом за полчаса до ДТП. Ранее стало известно, что количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22. В МВД сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек.