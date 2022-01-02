МВД России: бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

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МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина России, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться».

В МВД добавили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о планах по выдаче электронных паспортов в России.

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