Депутат Бессараб прокомментировала планы по выдаче электронных паспортов в России
- © Екатерина Штукина
Бессараб отметила, что это очень удобное нововведение для граждан, но подчеркнула, что необходимо предоставить старшему поколению возможность «освоиться в новой цифровой среде».
Она также напомнила, что вариант использования бумажной версии документа предусмотрен законодательством.
«Главное, чтобы это было безопасно и обеспечивало абсолютную сохранность персональных данных», — заключила парламентарий.
Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года.