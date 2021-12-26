Депутат Бессараб прокомментировала планы по выдаче электронных паспортов в России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года.
Депутат Бессараб прокомментировала планы по выдаче электронных паспортов в России
  • © Екатерина Штукина

Бессараб отметила, что это очень удобное нововведение для граждан, но подчеркнула, что необходимо предоставить старшему поколению возможность «освоиться в новой цифровой среде».

Она также напомнила, что вариант использования бумажной версии документа предусмотрен законодательством.

«Главное, чтобы это было безопасно и обеспечивало абсолютную сохранность персональных данных», — заключила парламентарий.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. 

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