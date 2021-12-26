МВД планирует начать выдавать электронные паспорта с января 2023 года

Электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — сказала она.

Казакова уточнила, что в настоящее время ведётся работа по внедрению такого паспорта.

«С юридической точки зрения, паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий «бумажный» паспорт», — отметила она.

Количество выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от желания граждан в их получении. По оценкам МВД, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс., добавила Казакова.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в трёх регионах России запустят электронные паспорта.