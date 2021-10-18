До конца 2022 года в трёх регионах России запустят электронные паспорта

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Запуск электронного российского паспорта планируется осуществить в трёх регионах России до конца 2022 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
До конца 2022 года в трёх регионах России запустят электронные паспорта
  • РИА Новости

В ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи он отметил, что документ будет представлен в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трёх субъектах России мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — приводит ТАСС слова Шадаева.

Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова заявила о готовности ведомства к введению электронных паспортов.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года.

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