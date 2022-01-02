В Петербурге ввели систему QR-кодов в ресторанах и торговых центрах

Со 2 января 2022 года в Санкт-Петербурге вводится система QR-кодов для посещения ресторанов и торговых центров. Соответствующие изменения в постановление об антиковидных ограничениях №121 внёс губернатор города Александр Беглов.

«Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенёсшим заболевание либо имеющим медотвод, начнёт действовать со 2 января», — сообщает РИА Новости.

Данное требование не распространяется на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах.

Кроме того, QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании не потребуется для посещения магазинов без торгового зала, аптек, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

В декабре Петербургское заксобрание поддержало поправки в федеральный закон, которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.

Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области поддержали введение в регионе QR-кодов в общественных местах.