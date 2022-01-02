В 2022 году на территории ЮВО пройдут десять всеармейских конкурсов АрМИ-2022

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) объявили, что на территории округа в 2022 году пройдут десять Армейских международных игр «АрМИ-2022».

«Всеармейский этап десяти конкурсов пройдёт на территории ЮВО», — передаёт ТАСС сообщение.

Уточняется, что на полигоне Прудбой в Волгоградской области пройдут состязания «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Во Владикавказе на полигоне Шалхи проведут «Снайперский рубеж» и «Военно-медицинскую эстафету», а в Севастополе будут соревноваться водолазы в конкурсе «Глубина».

В городе Ейске Краснодарского края военные подразделений ПВО поучаствуют в конкурсе «Чистое небо».

В селе Терскол в Кабардино-Балкарии пройдут соревнования горных подразделений «Эльбрусское кольцо».

В городе Волжский будут соревноваться военные инженеры в конкурсах «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут».

В сентябре российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на международных играх «АрМИ-2021».

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высказался об Армейских международных играх (АрМИ).