Шойгу высказался об Армейских международных играх

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высказался об Армейских международных играх (АрМИ). Его видеообращение опубликовано на сайте Минобороны.

«Из года в год АрМИ становятся всё более зрелищными и представительными. Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность выполняемых упражнений», — заявил он.

Шойгу отметил, что «состязания несут в себе не только заряд бескомпромиссной борьбы, они воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения, готовность, несмотря на острое соперничество, прийти на помощь другим командам».

«Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2021. 

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