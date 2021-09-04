Россия победила в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»
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«Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» «АрМИ», который проводился на подмосковном полигоне Алабино», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу за 1 час 36 минут 49 секунд.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия двух международных конкурсов — «Кубок моря» и «Морской десант» армейских международных игр «АрМИ-2021», — которые прошли в зоне ответственности Тихоокеанского флота.