Россия победила в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»

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Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на международных играх «АрМИ-2021». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Россия победила в «Танковом биатлоне» на «АрМИ-2021»
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«Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» «АрМИ», который проводился на подмосковном полигоне Алабино», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу за 1 час 36 минут 49 секунд.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия двух международных конкурсов — «Кубок моря» и «Морской десант» армейских международных игр «АрМИ-2021», — которые прошли в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

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