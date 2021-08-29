Во Владивостоке состоялась церемония закрытия Армейских международных игр «АрМИ-2021»

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Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия двух международных конкурсов — «Кубок моря» и «Морской десант» Армейских международных игр «АрМИ-2021», — которые прошли в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Во Владивостоке состоялась церемония закрытия Армейских международных игр «АрМИ-2021»
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

В церемонии закрытия «АрМИ-2021» принял участие замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и представители командования Тихоокеанского флота и ВМФ России, а также оркестр штаба ТОФ, представители иностранных делегаций и команды-участницы.

В международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря» ВМФ России представлял экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота.

От ВМС Вьетнама участвовал ракетный фрегат «Куанг Чунг», а от ВМС Китая — корабль «Гуаньюань».

Первое место на конкурсе завоевали морские пехотинцы России, команда КНР заняла второе место. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы Ирана. Все победители и призёры получили медали, памятные дипломы и ценные подарки.

Конкурс состоял из трёх этапов: применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по морской выучке и соревнование по борьбе за живучесть и использование спасательных средств.

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