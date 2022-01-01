В Москве за сутки сотрудники ГАИ выявили более 70 нетрезвых водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции Москвы за сутки выявили более 70 водителей с признаками алкогольного опьянения.
В Москве за сутки сотрудники ГАИ выявили более 70 нетрезвых водителей
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«Только за прошедшие сутки наши сотрудники остановили более 70 водителей с признаками опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 37 водителей были в состоянии опьянения, 33 отказались пройти медицинское освидетельствование. Ещё одного человека уже лишили водительских прав за нетрезвое вождение.

Аварий с участием нетрезвых водителей не зафиксировано.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции не допустили случаев нарушения правопорядка во время проведения новогодних мероприятий на территории страны.

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