В Москве за сутки сотрудники ГАИ выявили более 70 нетрезвых водителей
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- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
«Только за прошедшие сутки наши сотрудники остановили более 70 водителей с признаками опьянения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 37 водителей были в состоянии опьянения, 33 отказались пройти медицинское освидетельствование. Ещё одного человека уже лишили водительских прав за нетрезвое вождение.
Аварий с участием нетрезвых водителей не зафиксировано.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции не допустили случаев нарушения правопорядка во время проведения новогодних мероприятий на территории страны.