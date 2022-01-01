МВД России не зафиксировало нарушений правопорядка в новогоднюю ночь

Сотрудники полиции не допустили нарушений правопорядка во время празднования новогодних мероприятий на территории страны, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночь на 1 января на территории России состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 млн человек. Все они проводились с учётом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки. Принятыми мерами нарушения правопорядка допущено не было», — приводит её слова ТАСС.

Более 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел обеспечивали безопасность в новогоднюю ночь, уточнили в ведомстве.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что более 95 тыс. полицейских и жандармов во Франции будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь.