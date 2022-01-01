Захарова поздравила россиян с Новым годом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в новогоднем поздравлении россиян пожелала гражданам счастья, здоровья и преодоления всех сложностей.

«Не хочу про трудности, не хочу про сложности. Хочу только про то, что желаю вам любви близких, коллег, товарищей, хорошего настроения, сил на преодоление всего того, что мы вынуждены все естественно преодолевать», — сказала она в комментарии ТАСС.

Российский дипломат завершила своё поздравление пожеланиями счастья, здоровья, успехов и благополучия.

Президент России Владимир Путин ранее в новогоднем обращении назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год.

Глава государства также высказал слова поддержки россиянам, которые потеряли близких и родственников из-за коронавируса.

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