Путин назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год.

По его словам, россияне произносят традиционные поздравления — «С Новым годом! С новым счастьем!» — с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение.

«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учёбе, в творчестве и любимом деле», — заявил Путин.

Ранее президент России высказал слова поддержки россиянам, которые потеряли близких и родственников из-за коронавируса.