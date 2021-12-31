Путин назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год

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Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год.
Путин назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год
  • AP

По его словам, россияне произносят традиционные поздравления — «С Новым годом! С новым счастьем!» — с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение.

«Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учёбе, в творчестве и любимом деле», — заявил Путин.

Ранее президент России высказал слова поддержки россиянам, которые потеряли близких и родственников из-за коронавируса.

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