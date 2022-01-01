С 1 января упростили получение налоговые вычеты по НДФЛ при покупке недвижимости

В России с 1 января упрощена процедура получение налогового вычета по НДФЛ при покупке недвижимости за счёт упрощённой процедуры, заявил управляющий партнёр юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

Эксперт напомнил, что раньше для получения вычета необходимо было выждать как минимум год, после чего можно было подавать заявление. Теперь обратиться за ним можно в том же налоговом периоде.

При этом собеседник издания отметил, что на данный момент налоговую декларацию на сайте ФНС можно оформить только на будущий год.

«Иными словами, год должен быть закрыт полностью. Что делать с декларацией в случае оформления вычета в том же году, пока ответа на этот вопрос ФНС не даёт», — сказал Паюшин.

Он счёл маловероятным, что декларацию для таких случаев отменят, однако предположил, что вопрос будет решаться через работодателя.

«Думаю, что пояснения от ФНС на этот счет мы услышим в ближайшее время», — добавил юрист.

В России ранее начал действовать упрощённый порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счёте.

Нововведения были заложены в закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, который 20 апреля подписал Владимир Путин.