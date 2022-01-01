В России вступили в силу новые правила отнесения сведений к гостайне

Новые правила отнесения сведений к государственной тайне в России вступили в силу с 1 января.

Как сообщает РИА Новости, изменения в правила носят технический характер — в новой редакции исключён пункт об участии глав «Росатома» и «Роскосмоса» в разработке перечня секретных данных.

Кроме того, указано, что степень секретности соответствует тяжести предполагаемого ущерба для безопасности государства.

Постановление правительства было опубликовано в ноябре 2021 года.

В октябре Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.

Подробнее — в материале RT.