Правительство России утвердило новые правила о секретности и государственной тайне

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Кабмин России утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство России утвердило новые правила о секретности и государственной тайне
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности России вследствие распространения указанных сведений», — говорится в документе.

Как уточняется, постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

В октябре Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.

Подробнее — в материале RT.

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