Правительство России утвердило новые правила о секретности и государственной тайне
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- РИА Новости
«Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесён безопасности России вследствие распространения указанных сведений», — говорится в документе.
Как уточняется, постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
В октябре Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.
Подробнее — в материале RT.