Собянин поздравил москвичей с наступающими праздниками

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Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении москвичам с наступающими праздниками выразил особую благодарность врачам и ветеранам.
Собянин поздравил москвичей с наступающими праздниками
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение», — написал мэр российской столицы в своём Twitter.

Он выразил благодарность также и ветеранам, которые отдали десятилетия на развитие любимого города и страны, а также отметил врачей и медсестёр, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.

«Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым 2022 годом, друзья», — заключил Собянин.

Президент России Владимир Путин ранее в новогоднем обращении назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год.

Глава государства также высказал слова поддержки россиянам, которые потеряли близких и родственников из-за коронавируса.

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