Путин подписал закон об улучшении порядка обеспечения жильём сотрудников МВД

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование порядка обеспечения жильём сотрудников органов внутренних дел и сотрудников и пенсионеров МВД, а также членов их семей, состоящих на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Путин подписал закон об улучшении порядка обеспечения жильём сотрудников МВД
  • kremlin.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

За пенсионерами МВД, имеющими стаж службы 25 лет, будет сохраняться право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел до момента получения ими квартиры, сообщает агентство.

21 декабря президент подписал закон о расширении полномочий полиции, который даёт сотрудникам ведомства право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории.

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