Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться при угрозе ЧС
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий.
Законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.
В начале декабря правительство России одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС.