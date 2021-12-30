Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться при угрозе ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий.

Законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.

В начале декабря правительство России одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС.