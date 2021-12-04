Правительство России одобрило изменения в системе оповещения граждан при ЧС

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Правительство России одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС.
Правительство России одобрило изменения в системе оповещения граждан при ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне» и Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что принятие проекта предусматривает обеспечение согласованных действий государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, направленных на создание систем оповещения населения, а также оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Ранее правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС.

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