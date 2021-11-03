Правительство упростило порядок получения выплат для пострадавших в результате ЧС

Правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС.

«Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что ряд новых мер также затронет индивидуальных предпринимателей, чьё имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

В частности, кабмину и властям регионов было поручено до 15 октября подготовить изменения в законы, предполагающие ограничение строительства нового жилья и капремонта домов в зонах регулярных подтоплений и «введение обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления».