Вирусолог Чумаков высказался о возможных перспективах окончания пандемии

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Вирусолог Пётр Чумаков высказался о возможных перспективах окончания пандемии.
Вирусолог Чумаков высказался о возможных перспективах окончания пандемии
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что «омикрон» при высокой заразности может вызывать довольно лёгкую форму заболевания.

«Люди будут переболевать легко, и у них будет формироваться очень стойкий иммунитет. И это приведёт к тому, что пандемия в довольно короткий срок может сойти на нет», — предположил он.

Вместе с тем, отметил Чумаков, распространение «омикрона» может привести к большой нагрузке на медицинскую систему.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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