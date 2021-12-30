Вирусолог Чумаков высказался о возможных перспективах окончания пандемии

Вирусолог Пётр Чумаков высказался о возможных перспективах окончания пандемии.

В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что «омикрон» при высокой заразности может вызывать довольно лёгкую форму заболевания.

«Люди будут переболевать легко, и у них будет формироваться очень стойкий иммунитет. И это приведёт к тому, что пандемия в довольно короткий срок может сойти на нет», — предположил он.

Вместе с тем, отметил Чумаков, распространение «омикрона» может привести к большой нагрузке на медицинскую систему.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».