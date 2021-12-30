Более 100 священников Александрийской церкви перешли в РПЦ с приходами и паствой
- РИА Новости
Об этом сообщил в интервью РИА Новости митрополит Клинский Леонид (Горбачёв), патриарший экзарх Африки.
«(Перешли. — RT) с приходами и паствой. И, по нашим прогнозам, это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ», — сказал митрополит Леонид.
Ранее сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе двух епархий.