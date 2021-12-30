Более 100 священников Александрийской церкви перешли в РПЦ с приходами и паствой

Короткая ссылка
Более 100 священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой.
Более 100 священников Александрийской церкви перешли в РПЦ с приходами и паствой
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью РИА Новости митрополит Клинский Леонид (Горбачёв), патриарший экзарх Африки.

«(Перешли. — RT) с приходами и паствой. И, по нашим прогнозам, это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ», — сказал митрополит Леонид.

Ранее сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе двух епархий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить