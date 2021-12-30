Более 100 священников Александрийской церкви перешли в РПЦ с приходами и паствой

Более 100 священнослужителей Александрийской православной церкви перешли в юрисдикцию Московского патриархата вместе со своими приходами и паствой.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости митрополит Клинский Леонид (Горбачёв), патриарший экзарх Африки.

«(Перешли. — RT) с приходами и паствой. И, по нашим прогнозам, это только начало... 102 священнослужителя уже обратились с просьбой о принятии их под омофор РПЦ», — сказал митрополит Леонид.

Ранее сообщалось, что Священный синод Русской православной церкви постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе двух епархий.