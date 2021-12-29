РПЦ создала патриарший экзархат Африки

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Священный синод Русской православной церкви постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе двух епархий.
РПЦ создала патриарший экзархат Африки
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам заседания Священного синода.

Новый экзархат возглавит архиепископ Ереванский и Армянский Леонид.

«Образовать патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главе патриаршего экзархата Африки иметь титул Клинский», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Леонид имеет поручение управлять Северо-Африканской епархией и временно управлять Южно-Африканской епархией.

Также Легойда сообщил, что Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 клирика Александрийского патриархата из восьми африканских стран.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал о целях второй встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она может состояться в третьей стране, сообщил он.

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