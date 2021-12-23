В РПЦ рассказали о целях второй встречи патриарха Кирилла и Папы Римского

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости рассказал о целях второй встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Главный вопрос: как христианам выживать в мире, который становится всё более агрессивным по отношению к ним в целом ряде регионов. Не только на Ближнем Востоке, где в последние годы в некоторых странах происходило массовое вытеснение христиан из мест своего обитания, и не только в ряде стран Африки, где христиане подвергаются преследованиям и гонениям», — заявил он.

По его словам, речь идёт и о Европе, где участились случаи нападения на храмы, осквернения святынь.

Ранее в РПЦ назвали удобное время проведения встречи патриарха Кирилла и Папы Римского.