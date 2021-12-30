Главам регионов России поручено обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID-19

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Главам регионов России по итогам заседания оперштаба поручено взять под личный контроль и обеспечить достижение необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу.
Главам регионов России поручено обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID-19
  • РИА Новости

По итогам заседания оперативного штаба Татьяна Голикова дала ряд поручений. 

«Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счёт проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», — говорится в сообщении оперштаба.

Как ранее сообщила Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,8%.

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