Главам регионов России поручено обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Главам регионов России по итогам заседания оперштаба поручено взять под личный контроль и обеспечить достижение необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу.

По итогам заседания оперативного штаба Татьяна Голикова дала ряд поручений.

«Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счёт проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», — говорится в сообщении оперштаба.

Как ранее сообщила Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,8%.