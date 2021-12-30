В Роспотребнадзоре заявили о неизбежности прихода штамма коронавируса «омикрон» в Россию

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Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» в России неизбежно. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, необходимо не допустить критической нагрузки на систему здравоохранения.
В Роспотребнадзоре заявили о неизбежности прихода штамма коронавируса «омикрон» в Россию
  • РИА Новости

«Омикрон» придёт в Россию, это неизбежно. У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция — это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с этим Попова призвала не допустить критической нагрузки на систему здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что всего в России выявили 103 случая инфицирования штаммом «омикрон» коронавируса.

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