В России выявили 103 случая штамма «омикрон» коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что всего в стране было выявлено 103 случая штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.
В России выявили 103 случая штамма «омикрон» коронавируса
  • © Juan Ruiz Paramo
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона», — цитирует её ТАСС.

По её словам, коронавирус выявляли у приехавших из других стран или же у людей, которые очень близко с ними контактировали.

«Очаги локализованы все», — добавила она.

Ранее Попова заявила, что в России применяется отечественная тест-система на выявление штамма коронавируса «омикрон».

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