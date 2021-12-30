В России выявили 103 случая штамма «омикрон» коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что всего в стране было выявлено 103 случая штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона», — цитирует её ТАСС.

По её словам, коронавирус выявляли у приехавших из других стран или же у людей, которые очень близко с ними контактировали.

«Очаги локализованы все», — добавила она.

Ранее Попова заявила, что в России применяется отечественная тест-система на выявление штамма коронавируса «омикрон».