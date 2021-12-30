В России выявили 103 случая штамма «омикрон» коронавируса
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«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона», — цитирует её ТАСС.
По её словам, коронавирус выявляли у приехавших из других стран или же у людей, которые очень близко с ними контактировали.
«Очаги локализованы все», — добавила она.
Ранее Попова заявила, что в России применяется отечественная тест-система на выявление штамма коронавируса «омикрон».