Песков объяснил отличия данных об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отличия данных ведомств о ситуации с коллективным иммунитетом к коронавирусу разной методикой подсчёта.

Журналист на брифинге рассказала, что данные о коллективном иммунитете от коронавируса, которые сообщили вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова, различаются.

«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяются разные методики при подсчёте и в целом трудно назвать цифры точные», — ответил Песков на вопрос, какими данными пользуется российский лидер Владимир Путин.

Он добавил, что эти данные не могут быть абсолютно точными, нужно учитывать погрешность.

Ранее Попова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 76 регионах России, рост — в двух российских субъектах.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.