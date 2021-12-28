Попова: снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 76 регионах России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 76 регионах России, рост — в двух российских субъектах.
Попова: снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано в 76 регионах России
  • Reuters

Об этом она заявила в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

«По итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, а снижение заболеваемости — в 76 субъектах Российской Федерации», — сказала Попова.

По её словам, отсутствие значимой динамики наблюдается в семи регионах.

Она уточнила, что в структуре заболеваемости около 23% случаев коронавируса приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Ещё порядка 76% — на другие субъекты Российской Федерации.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России на прошедшей неделе на 11,3% ниже по сравнению с предыдущей.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.

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