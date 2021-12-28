Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 11,3% по сравнению с прошлой неделей

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России на прошедшей неделе на 11,3% ниже по сравнению с предыдущей.
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 на 11,3% по сравнению с прошлой неделей
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

«Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей», — отметила она. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что система здравоохранения в стране в новогодние праздники должна работать бесперебойно.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.

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