Сервис «Авито Работа» назвал самые популярные профессии 2021 года
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Как отмечается, соответствующий рейтинг возглавила должность менеджера — в среднем такие специалисты зарабатывали около 40 тыс. рублей в месяц.
В топ вошла и позиция администратора.
Кроме того, за прошедший период втрое вырос спрос на курьеров. В список востребованных профессий также попали электрик, сварщик, бухгалтер и повар.
Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.