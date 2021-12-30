Сервис «Авито Работа» назвал самые популярные профессии 2021 года

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» назвали самые популярные профессии 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Как отмечается, соответствующий рейтинг возглавила должность менеджера — в среднем такие специалисты зарабатывали около 40 тыс. рублей в месяц.

В топ вошла и позиция администратора.

Кроме того, за прошедший период втрое вырос спрос на курьеров. В список востребованных профессий также попали электрик, сварщик, бухгалтер и повар.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.