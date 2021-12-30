Аналитики рассказали о самых востребованных старинных профессиях

Сервис «Работа.ру» составил список старинных профессий, остающихся востребованными в настоящее время.

Об этом сообщает газета «Известия».

Например, в Санкт-Петербурге ищут скорняка — специалиста, который занимается сборкой и ремонтом меховых изделий. Ему готовы платить от 100 тыс. до 130 тыс. рублей.

От 80 тыс. рублей в Москве предлагают затяжчику, который формирует верх обуви и соединяет заготовки с основной стелькой. Также в столице есть вакансия сапожника (зарплата от 70 тыс. рублей).

В Петропавловске-Камчатском требуется архивариус, а в Новокузнецке — машинист-кочегар котельной.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.