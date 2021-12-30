Роспотребнадзор в Дагестане опроверг заявление о выявленном «омикроне» в регионе
- РИА Новости
«В Дагестане вообще не зарегистрированы случаи заболевания «омикроном». Насчёт информации — якобы Николай Павлов в оперштабе говорил об «омикроне» — он имел в виду ситуацию в общем по России, что в России уже есть случаи», — заявили РИА Новости в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что глава Павлов заявил, что в регионе выявили штамм «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».