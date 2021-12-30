В Дагестане выявили штамм «омикрон» коронавируса

Глава дагестанского управления Роспотребнадзора Николай Павлов заявил, что в регионе выявили штамм «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм «омикрон» распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определённая работа проводится, в том числе по изоляции заболевших», — приводятся слова Павлова на сайте главы Дагестана.



Руководитель ведомства призвал глав муниципалитетов региона активизировать работу по вакцинации населения, а также увеличить охват населения тестированием.

Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что с момента появления «омикрона» прошёл месяц, поэтому прогнозы о его распространении пока сильно разнятся.