В Госдуме назвали хорошим подспорьем возможность получить вычет за занятия спортом с 1 января
- РИА Новости
«Государство должно каким-то образом мотивировать. Это отчасти мотивация. Вычет будет не такой большой, но на него можно будет купить что-то из экипировки, например», — рассказала депутат.
По её словам, подобную меру можно назвать «хорошим подспорьем».
Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров напомнил о возможности получения налогового вычета для россиян за занятия спортом.
Таким образом, граждане смогут сэкономить до 13% оплаченных спортивных услуг.