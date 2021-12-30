В Госдуме назвали хорошим подспорьем возможность получить вычет за занятия спортом с 1 января

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с RT отреагировала на сообщение о том, что с 1 января россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.

«Государство должно каким-то образом мотивировать. Это отчасти мотивация. Вычет будет не такой большой, но на него можно будет купить что-то из экипировки, например», — рассказала депутат.

По её словам, подобную меру можно назвать «хорошим подспорьем».

Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров напомнил о возможности получения налогового вычета для россиян за занятия спортом.

Таким образом, граждане смогут сэкономить до 13% оплаченных спортивных услуг.