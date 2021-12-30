В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в соответствии с налоговым законодательством каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей при приобретении недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тыс. рублей.

Данный инструмент, как подчеркнул Орлов, является весомым в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома.

В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий граждан, таких как многодетные семьи, пенсионеры, подобный налоговый вычет не предусмотрен, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Минпромторге обсудили повышение цен на авто, облагаемые «налогом на роскошь».

В Госдуме ранее также предложили освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.